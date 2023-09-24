Узбекистан станет плантацией для китайских креветок

В Узбекистане откроется производство креветок. Проект запустит компания из Китая и будет продавать продукцию на китайский рынок.
Выращиванием креветок в Узбекистане в промышленных масштабах планирует заняться предприятие Shandong Youfa Group из Китая.
Разведение креветок будет проводиться в воде, искусственно насыщенной солью. В рамках проекта будут опробованы несколько разных методов выращивания ракообразных.
Китайская делегация побывала в республике и ознакомилась с данными о состоянии имеющихся водоемов, а также существующих условиях для разведения креветок.
Готовая продукция из Узбекистана будет экспортироваться на китайский рынок, где морепродукты традиционно пользуются высоким спросом.