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Узбекистан станет плантацией для китайских креветок

Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Узбекистане откроется производство креветок. Проект запустит компания из Китая и будет продавать продукцию на китайский рынок.

Выращиванием креветок в Узбекистане в промышленных масштабах планирует заняться предприятие Shandong Youfa Group из Китая.

Разведение креветок будет проводиться в воде, искусственно насыщенной солью. В рамках проекта будут опробованы несколько разных методов выращивания ракообразных.

Китайская делегация побывала в республике и ознакомилась с данными о состоянии имеющихся водоемов, а также существующих условиях для разведения креветок.

Готовая продукция из Узбекистана будет экспортироваться на китайский рынок, где морепродукты традиционно пользуются высоким спросом.

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