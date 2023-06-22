Азербайджан и Казахстан существенно сократят время доставки грузов по Транскаспийскому маршруту

Опубликовано: 17:55, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку и Астана продолжают развивать ТМТМ. С этой целью стороны создают компанию, которая поможет значительно сократить время доставки грузов.

Азербайджан и Казахстан приняли решение создать логистическую компанию, деятельность которой поможет обеспечить дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом сегодня рассказали в правительстве РК.

"Одним из важнейших документов является соглашение о создании объединенной логистической компании для дальнейшего развития ТМТМ. Сегодня его подписали Казахстан и Азербайджан, а подписание договора еще одной участвующей стороной – Грузией – ожидается в ближайшее время"

– сообщили в пресс-службе правительства.

Предполагается, что ключевой задачей компании станет вопрос грузовых перевозок, осуществляемых между Китаем и европейскими странами.

"Ранее срок доставки грузов по маршруту составлял 53 дня, сегодня он сокращен до 18-23 дней. Деятельность новой компании позволит сократить срок доставки до 18 гарантированных дней в текущем году, а далее – до 10-15 дней"

– поведал глава Мининдустрии Казахстана Марат Карабаев.

Ранее сегодня прошли переговоры президента Азербайджана и премьера Казахстана. В ходе беседы Ильхам Алиев заявил, что Баку продолжит развивать отношения с Астаной. В свою очередь, Алихан Смаилов обратил внимание на то, что Азербайджан является ключевым торгово-экономическим партнером РК.