Вестник Кавказа

Азербайджан и Казахстан проводят совместные военные учения

Азербайджан и Казахстан проводят совместные военные учения
© Фото: Министерство обороны Азербайджана
Учения "Тарлан-2025" стартовали в Азербайджане. В них принимают участие военные Казахстана.

В Азербайджане стартовали учения "Тарлан-2025", которые посвящены отработке взаимодействия подразделений БПЛА, информирует пресс-служба Минобороны республики. 

Сообщается, что в учениях принимают участие военные Азербайджана и Казахстана. 

Мероприятия предваряла церемония открытия, в рамках которой прозвучали государственные гимны стран. Военные также почтили минутой молчания память павших героев Азербайджана. 

Выступившие с приветственным словом офицеры отметили, что учения позволят расширить сотрудничества в военной сфере между странами. 

Мероприятия по отработке взаимодействия военных подразделений продлятся до 10 июля.

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