Азербайджан и Казахстан проводят совместные военные учения

Учения "Тарлан-2025" стартовали в Азербайджане. В них принимают участие военные Казахстана.
В Азербайджане стартовали учения "Тарлан-2025", которые посвящены отработке взаимодействия подразделений БПЛА, информирует пресс-служба Минобороны республики.
Сообщается, что в учениях принимают участие военные Азербайджана и Казахстана.
Мероприятия предваряла церемония открытия, в рамках которой прозвучали государственные гимны стран. Военные также почтили минутой молчания память павших героев Азербайджана.
Выступившие с приветственным словом офицеры отметили, что учения позволят расширить сотрудничества в военной сфере между странами.
Мероприятия по отработке взаимодействия военных подразделений продлятся до 10 июля.