Азербайджан и Казахстан договорились о Транскаспийском маршруте

Азербайджанский министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с главой министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Маратом Карабаевым.
Как сообщает "Спутник-Казахстан", Карабаев прибыл в Баку с рабочим визитом.
В ходе двусторонней встречи министры поговорили о проекте "дорожной карты" Транскаспийского международного транспортного маршрута. Набиеву также было предложено рассмотреть проект Меморандума о взаимопонимании.
Ранее казахстанский министр посетил судостроительный завод в столице Азербайджана, международный торговый порт и припортовые станции. Кроме того, он побывал в порту Говсан и на станции Баш-Алят.
Помимо этого, Карабаеву организовали визит в Апшеронский центр логистики и ж/д вокзал в Баку, где он ознакомился с вагонами швейцарского производства.