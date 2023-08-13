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Азербайджан и Казахстан договорились о Транскаспийском маршруте

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представители Азербайджана и Казахстана встретились в Баку для обсуждения "дорожной карты" Транскаспийского маршрута. Они также посетили судостроительный завод и торговый порт в Баку.

Азербайджанский министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с главой министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Маратом Карабаевым.

Как сообщает "Спутник-Казахстан", Карабаев прибыл в Баку с рабочим визитом.

В ходе двусторонней встречи министры поговорили о проекте "дорожной карты" Транскаспийского международного транспортного маршрута. Набиеву также было предложено рассмотреть проект Меморандума о взаимопонимании.

Ранее казахстанский министр посетил судостроительный завод в столице Азербайджана, международный торговый порт и припортовые станции. Кроме того, он побывал в порту Говсан и на станции Баш-Алят.

Помимо этого, Карабаеву организовали визит в Апшеронский центр логистики и ж/д вокзал в Баку, где он ознакомился с вагонами швейцарского производства.

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