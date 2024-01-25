Вестник Кавказа

Азербайджан и Армения обсудят делимитацию границы

Азербайджан и Армения обсудят делимитацию границы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
31 января состоится очередное заседание комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба офиса вице-премьера Армении.

Пресс-служба офиса вице-премьера Армении проинформировала о том, что заседание комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы состоится 31 января.

Отметим, что ранее комиссия собиралась 30 ноября 2023 года.

Тогда заседание возглавляли заместители премьер-министров обеих стран – Шахин Мустафаев от Азербайджана и Мгер Григорян от Армении.

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