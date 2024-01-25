Азербайджан и Армения обсудят делимитацию границы

31 января состоится очередное заседание комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба офиса вице-премьера Армении.
Пресс-служба офиса вице-премьера Армении проинформировала о том, что заседание комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы состоится 31 января.
Отметим, что ранее комиссия собиралась 30 ноября 2023 года.
Тогда заседание возглавляли заместители премьер-министров обеих стран – Шахин Мустафаев от Азербайджана и Мгер Григорян от Армении.