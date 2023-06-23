Азербайджан, Грузия и Казахстан согласовали дорожную карту по Транскаспийскому коридору

Опубликовано: 13:54, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку, Тбилиси и Астана определились дорожной картой по развитию Транскаспийского коридора. Документ рассчитан до 2027 года

Азербайджан, Грузия и Казахстан продолжают работать над тем, чтобы сделать Транскаспийский коридор более привлекательным. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Грузии.

"У нас есть конкретная дорожная карта, о которой мы уже договорились с Казахстаном. Это примерно пятилетний план. До 2027 года мы точно знаем, что должны сделать Грузия, Азербайджан и Казахстан"

– сказал Ираклий Гарибашвили.

Он также отметил, что страны работают сейчас над повышением привлекательности проекта.

"Грузия, Азербайджан и Казахстан сотрудничают для того, чтобы снять все препятствия и сделать еще более привлекательным Средний коридор, в том числе для стран Центральной Азии, Китая, стран Азии в общем, чтобы еще больше грузов шли через Средний коридор"

– подытожил глава правительства.