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Азербайджан готов принять решение о маршруте Зангезурского коридора

Азербайджан готов принять решение о маршруте Зангезурского коридора
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан не намерен затягивать строительство Зангезурского коридора из-за того, что Армения никак не решает вопрос его прокладки по своей территории.

Если Армения будет и дальше затягивать вопрос прокладки Зангезурского коридора, то Азербайджан готов проложить его по территории Ирана, заявил сегодня представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

В то же время, если у Армении есть опасения, что Азербайджан может захватить для реализации проекта Сюникскую область Армении, через которую планируется проложить Зангезурский коридор, то эти опасения в корне неверны.

"Мы признаем, что это суверенная территория Армении. Но нам важно знать, как другая сторона будет обеспечивать безопасность движения по коридору"

- Эльчин Амирбеков

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