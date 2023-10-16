Азербайджан готов принять решение о маршруте Зангезурского коридора

Азербайджан не намерен затягивать строительство Зангезурского коридора из-за того, что Армения никак не решает вопрос его прокладки по своей территории.
Если Армения будет и дальше затягивать вопрос прокладки Зангезурского коридора, то Азербайджан готов проложить его по территории Ирана, заявил сегодня представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
В то же время, если у Армении есть опасения, что Азербайджан может захватить для реализации проекта Сюникскую область Армении, через которую планируется проложить Зангезурский коридор, то эти опасения в корне неверны.
"Мы признаем, что это суверенная территория Армении. Но нам важно знать, как другая сторона будет обеспечивать безопасность движения по коридору"
- Эльчин Амирбеков