АвтоВАЗ начнет собирать машины Lada в Азербайджане

В Азербайджане скоро может начаться крупноузловая сборка автомобилей "Лада", рассказал глава российской компании. По словам Максима Соколова, пока ведутся переговоры между Россией и Азербайджаном.

Предприятие по сборке автомобилей "Лада" может заработать в скором времени в Азербайджане, его открытие анонсировал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

По его словам, сейчас процесс находится на стадии переговоров – и они ведутся буквально в данный момент, так как делегация компании сейчас как раз находится в Азербайджане. Представители компании, уточнил Соколов, оценивают производственные мощности потенциальных партнеров.

"Надеюсь, скажу так осторожно, что весной будут позитивные новости и по этому региону присутствия "Автоваза"

– Максим Соколов

О возможности запуска серийного производства в Азербайджане говорилось в январской презентации Автоваза. В ней шла речь о крупноузловой сборке машин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

КамАЗ в Азербайджане

Летом 2023 года в Джебраильском районе Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана был торжественно открыт сервисный центр "КамАЗа", заложенный в октябре 2021 года.

Предприятие расположилось в Индустриальном парке "Экономическая зона долины АРАЗ".