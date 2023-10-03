Автомобили Skoda будут собирать в Казахстане

Опубликовано: 11:47, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Машины, выпускаемые европейским концерном Volkswagen Group под брендом Skoda, теперь будут собирать и в Казахстане – соглашение об этом подписала казахстанская автомобильная компания Allur.

Автомобили всемирно известного чешского бренда Skoda, с 1991 года выпускаемые немецким концерном Volkswagen Group, теперь будут собирать и в Казахстане – соглашение об этом с головным офисом концерна подписала казахстанская автомобильная компания Allur.

Автомобили бренда Skoda все более востребованы во всем мире – они славятся своей надежностью, и компания Skoda Auto намерена нарастить их производство за счет новых сборочных площадок, в число которых войдет и казахстанская, передает Soutnik Казахстан.

Любопытно, что подписание соглашения прошло по видеосвязи, документ гласит, что объем инвестиций в проект составит 26 млрд тенге, эти средства направят на организацию производства и дилерской сети бренда.

"Сотрудничество с европейским партнером в комплексе позволит создать порядка 1,5 тыс новых рабочих мест. Это - персонал широкого представительства по всей стране, …специалисты завода, обучение которых, как и дальнейшая локализация, входят в регламент подписанного соглашения. Уже сейчас группа инженеров завода Allur находится на производственной площадке Skoda Auto в Чехии"

- официальный представитель компании Allur Айдар Утешев.

Напомним, Skoda является одним из крупнейших производителей автомобилей в Европе, в минувшем году компания Skoda Auto выпустила 780 тыс автомобилей.