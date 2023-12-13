Вестник Кавказа

Автомагистраль Барда-Агдам сдана в эксплуатацию

Автомагистраль Барда-Агдам сдана в эксплуатацию
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Автомобильное движение по четырехполосной дороге Барда-Агдам было запущено сегодня. В церемонии запуска принял участие глава Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня принимал участие в запуске автомобильного движения по магистрали Барда-Агдам.  

Отмечается, что четырехполосная дорога выполнена по всем международным стандартам.

Протяженность дорожного полотна от Барды до Агдама составила более 44 км.

В нее вошли два моста длиной 91 и 18 метров, две дорожные развязки и три надземных перехода для пешеходов.

Отмечается, что дорога проходит через несколько городов и сел. В частности, автомагистраль охватила свыше 20 населенных пунктов.

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