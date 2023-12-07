Из Агдама в Барду пойдут поезда

Из Агдама в Барду в скором времени можно будет добраться по железной дороге. Здесь завершается возведение железнодорожной магистрали.

В рамках госпрограммы Азербайджана "Великое возвращение" отстраиваются новые железнодорожные магистрали. Одна из них Барда-Агдам в скором времени будет запущена в эксплуатацию. Информация об этом была озвучена заместителем спецпредставителя главы Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе, кроме Шушинского района, Баширом Гаджиевым.

Он отметил, что в следующем году планируется завершить возведение железнодорожных маршрутов из Агдама в Физули и Агджабеди.

Гаджиев также добавил, что в рамках госпрограммы "Великое возвращение" в течение трех лет власти республики планируют возвести на освобожденных территориях несколько жилых кварталов и более десятка сел.

«В то же время реставрируются наши исторические и культурные памятники. Проектируются центральные лесопарки и в ближайшее время начнется строительство. В соответствии с поручением главы государства во всех городах будут построены музеи Победы под открытым небом. Агдам известен как промышленный город. В городе началось строительство заводов и фабрик, и ожидается, что в следующем году состоится открытие некоторых из них. Будут созданы рабочие места и обеспечено трудоустройство размещенного здесь населения»

- Башир Гаджиев