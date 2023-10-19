В Агдам вернутся 20 тысяч человек

В Агдам планируется поселить 20 тыс человек. Сегодня в Карабахе ведутся большие восстановительные работы. Уже более трех тыс семей вернулись домой. В Агдаме планируется построить пять кварталов.

Спецпредставитель президента АР на освобожденных территориях Эмин Гусейнов сообщил, что с 2024 года процесс возвращения вынужденных переселенцев и беженцев будет интенсифицирован.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Карабахском экономическом районе Азербайджана ведутся большие восстановительные работы. По его словам, уже свыше 3 тыс семей вернулись домой.

"Из 34 500 семей в Карабахский экономический район планируется переселить 16 тыс. В городе Агдам планируется поселить 20 тыс человек"

- Эмин Гусейнов

Спецпредставитель добавил, что в связи с этим в Агдаме идет строительство пяти кварталов.

Агдам вернется к довоенному размеру

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что 20 тыс человек – это значительное население для возрождаемого Агдама. "Это означает порядка 20% всего населения, которое планируется на первом этапе после восстановления инфраструктуры вернуть в Карабах и Восточный Зангезур. Город Агдам до оккупации имел примерно такое население. При 20-тысячном населении Агдам станет одним из крупнейших населенных пунктов Азербайджана, так как наши города обычно небольшие", - прежде всего сказал он.

"Как я знаю, в Агдам восстанавливается по нескольким направлениям одновременно. Это и строительство домов, и создание необходимой инфраструктуры, и обеспечение рабочих мест для возвращающегося населения. В Агдаме есть промышленная зона, где строится инфраструктура для промпредприятий – ожидается, что в следующем году в этой промышленной зоне заработает более 10 новых компаний. Также в Агдаме будет университет "Карабах", наличие университета обеспечит городу и дополнительную экономику, и дополнительное население, ведь студенты – не всегда непосредственно из самого города, будут и приезжие. Для них тоже необходимо предусмотреть условия проживания и времяпрепровождения, что тоже добавляет рабочие места как в частном, так и в государственном секторе", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"Важно добавить, что Агдам сейчас является примером того, как происходит восстановление жилого фонда и государством, и частным сектором. Частный сектор инвестирует в возрождение города. Возвращающееся население может быть уверено, что здесь у них будут и дома, и вся необходимая городская инфраструктура, и железная дорога из Барды, а главный вопрос сейчас – чем эти люди будут там зарабатывать. Ответ на него является задачей номер один для Баку", - добавил экономист.

"В советское время Агдам был и промышленным центром Карабаха, и сельскохозяйственным центром, и транспортным узлом. Я думаю, все три аспекта будут восстановлены. По мере того, как промышленность и аграрный сектор Агдама будут возрастать, станет повышаться его привлекательность как места жительства. Баку на данный момент довольно заселен, и Агдам как современный, "умный" город начнет привлекать граждан, желающих переехать. Он может стать примером того, как следует развиваться регионам Азербайджана. С учетом развития образования и научного сектора в Агдаме, а также туризма, он станет региональным центром", - заключил Ровшан Ибрагимов.