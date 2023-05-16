Автобусные туры на Черное море пользуются спросом из-за дешевизны

Опубликовано: 12:58, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Добраться до черноморских курортов автобусом можно быстрее и дешевле, чем поездом из многих городов Центральной России. Спрос на автобусные туры на море в 2023 году высокий, чаще всего автобусом ехать в отпуск предпочитает молодежь.

Россияне активно покупают автобусные туры на Черное море на лето 2023 года. Преимущество такого транспорта - доступность и скорость.

Спрос на автобусные туры на море в этом году высок в этом году, эти туры выбирают жители Центральной России. Например из Брянска до Черного моря в Анапе можно добраться за сутки, быстрее чем поездом, который идет 1,5 суток. Кроме того, автобусный тур может позволить себе даже студент - это недорогое удовольствие.

"Минимальная цена на человека на 9 ночей у нас чуть больше 16 тыс рублей, это в курортном поселке Витязево под Анапой"

– туркомпания "Рай-Тур"

Из других городов автобусы на юг также зачастую идут быстрее поездов, и обходятся туристам дешевле. Из Иваново на юг автобусные туры предлагаются по нескольким направлениям.

"Наиболее популярные места – Анапа, Витязево, Лазаревское, Лермонтово, Лоо. Отправляются на юг автобусы два раза в неделю, стоимость тура – от 18 тыс рублей"

– туркомпания "СП ДИВА"

Не только цена и скорость делают автобусные туры на море привлекательными - достать билет на автобус в разгар сезона проще, чем на поезд.

В основном автобусные туры выбирает молодежь и те, кто ищет дешевые путевки и возможности отдыха на море.