Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске

Авария произошла с автобусом с детьми в Пятигорске сегодня вечером. Школьников везли на экскурсию. В результате жертв нет, но есть пострадавшие.

ДТП с участием автобуса, в котором дети ехали на экскурсию, случилось в Пятигорске сегодня. О нем сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

В ведомстве уточнили, что транспорт с детьми столкнулся с пожарной машиной, которая спешила на вызов. Авария случилась примерно в 18.00.

В результате пострадали четыре человека, детей среди них нет. Это водители, сопровождавший детей экскурсовод и мужчина, ехавший в пожарной машине.

В ведомстве добавили, что в автобусе ехали дети 13-15 лет. Они направлялись на экскурсию в Кавминводы. После аварии их отвезли в гостиницу.

Дополнительные подробности сообщил мэр. По данным Дмитрия Ворошилова, дети приехали на отдых в Пятигорск с Кубани. В автобусе ехали 43 ребенка. Предварительный диагноз одного из них – ушиб ноги. Его уточнят в больнице, с помощью рентгена.