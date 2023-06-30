Авиасалон МАКС официально перенесли на 2024 год

Опубликовано: 9:21, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этим летом в Подмосковье не состоится авиасалон МАКС. Мероприятие решено провести в следующем году, участники останутся теми же.

Авиасалон МАКС-2023 отменен, международное мероприятия переносится на следующее лето.

"Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году"

– организаторы мероприятия

МАКС должен был пройти в Жуковском с 18 по 23 июля. Стандартно авиасалон проходит один раз в два года. Еще в мае несколько источников говорили, что существуют планы перенести мероприятие на год. Затем стало известно, что в Минпромторге дали согласие на проведение МАКСа летом 2024 года. Таким образом, авиасалон будет проводиться два лета подряд - отложенный МАКС-2023 и, идущий после него, МАКС-2025.