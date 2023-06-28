В космосе заработал первый донской спутник

Опубликовано: 16:05, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Донские ученые получили первую информацию с ростовского наноспутника ArcCube-01, накануне выведенного на орбиту на ракете "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный".

Первая телеметрическая информация получена со спутника из Ростовской области, который накануне отправился в космос на ракете "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный", сообщил общественный советник губернатора региона Антон Алексеев.

"От первого донского спутника уже сегодня получена информация - телеметрия о состоянии бортовых систем, ведется работа с наземным комплексом приема и передачи данных, находящегося в Ростове-на-Дону. Благодаря сообществу радиолюбителей России информация была получена уже в течение первых трех часов после запуска", - рассказал он, отметив, что идея создания и запуска спутника в космос, развивавшаяся с 2021 года, воплощена полностью, передает "Интерфакс".

"Первый донской спутник стал прообразом идеи по запуску системной программы подготовки малых космических аппаратов вузами нашей страны "Арктурус" - сегодня по этой инициативе ведется активная проработка с федеральными министерствами для возможности запуска каждым вузом страны подобных спутников"

- Антон Алексеев

В августе 2021 года в Ростове-на-Дону состоялось подписание соглашения между Центром космических технологий "Арктурус" и фондом содействия инновациям, в рамках которого предполагается запуск нано спутников CubeSat и решение с помощью них задач, которую формулируют школьники. Габариты спутника 30 см х 10 см х 10 см. Аппарат будет работать на высоте порядка 550 км, а управлять им будет специальный центр управления, созданный в Ростове-на-Дону.