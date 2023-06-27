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Чеченский спутник «Ахмат-1» вышел на орбиту

Чеченский спутник «Ахмат-1» вышел на орбиту
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Созданный чеченскими специалистами спутник «Ахмат-1» был успешно выведен на орбиту 27 июня.

Первый произведенный в Чечне космический спутник «Ахмат-1» вышел на околоземную орбиту и начал работу. Спутник предназначен для отслеживания передвижения самолетов. Об этом проинформировали в пресс-службе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).

Уточняется, что на спутнике будет впервые испытана технология передачи данных напрямую от самолета на диспетчерский пункт.

Планируется, что в Чечне откроется Центр управления полетами.

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