Чеченский спутник «Ахмат-1» вышел на орбиту

Созданный чеченскими специалистами спутник «Ахмат-1» был успешно выведен на орбиту 27 июня.
Первый произведенный в Чечне космический спутник «Ахмат-1» вышел на околоземную орбиту и начал работу. Спутник предназначен для отслеживания передвижения самолетов. Об этом проинформировали в пресс-службе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).
Уточняется, что на спутнике будет впервые испытана технология передачи данных напрямую от самолета на диспетчерский пункт.
Планируется, что в Чечне откроется Центр управления полетами.