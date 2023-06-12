РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Авиапарк Туркменистана пополнят шесть новых самолетов Boeing 777 

Авиапарк Туркменистана пополнят шесть новых самолетов Boeing 777 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Туркменистана Бердымухамедов поручил правительству страны приобрести шесть самолетов Boeing, которые будут использоваться на маршрутах "Туркменских авиалиний".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил правительству приобрести шесть самолетов Boeing, сообщает государственное информагентство страны.

Глава государства подписал два соответствующих постановления, первое разрешает агентству "Туркменские авиалинии" в целях последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полетов "заключить с компанией Boeing (США) контракт на закупку четырех воздушных судов модели Boeing 737-8".

Второе постановление разрешает "Туркменским авиалиниям" "заключить с компаниями "TMHCC-AIR 1 LLC" и "TMHCC-AIR 2 LLC" (США) трехсторонние контракты на закупку двух воздушных судов модели Boeing 777-367ER".

Казахстан, Россия и Туркменистан готовят единого оператора для МТК Север-Юг

Казахстан, Россия и Туркменистан готовят единого оператора для МТК Север-Юг

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
2355 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version