Авиапарк Туркменистана пополнят шесть новых самолетов Boeing 777 

Опубликовано: 14:19, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Туркменистана Бердымухамедов поручил правительству страны приобрести шесть самолетов Boeing, которые будут использоваться на маршрутах "Туркменских авиалиний".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил правительству приобрести шесть самолетов Boeing, сообщает государственное информагентство страны.

Глава государства подписал два соответствующих постановления, первое разрешает агентству "Туркменские авиалинии" в целях последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полетов "заключить с компанией Boeing (США) контракт на закупку четырех воздушных судов модели Boeing 737-8".

Второе постановление разрешает "Туркменским авиалиниям" "заключить с компаниями "TMHCC-AIR 1 LLC" и "TMHCC-AIR 2 LLC" (США) трехсторонние контракты на закупку двух воздушных судов модели Boeing 777-367ER".