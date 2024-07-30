Авиалайнеры SCAT будут ежедневно летать к Алаколю

Казахстанская авиакомпания SCAT с июня запускает ежедневные субсидированные авиарейсы к любимому месту отдых казахстанце и иностранных туристов – озеру Алаколь.

Одна из крупнейших авиакомпаний Казахстана SCAT Airlines сегодня сообщила, что с 1 июня начинает выполнять ежедневные полеты в аэропорт Ушарала – ближайшего города рядом с популярным местом отдыха туристов со всей страны и из-за рубежа – озером Алаколь, сообщили в компании.

Авиарейсы компании будут субсидироваться государством и выполняться по фиксированной цене в один конец в 20 тыс тенге ($39), передает Sputnik Казахстан.

Авиарейсы к курортному озеру будут выполняться ежедневно из старой и новой столиц страны – Астаны и Алматы, добавили в авиакомпании.

Напомним, ранее в авиакомпании сообщали, что в аэропорт города Урджар рядом с озером из Астаны и Алматы будут выполняться шесть авиарейсов в неделю.

Не отстают от авиаторов и железнодорожники - Чтобы все желающие смогли добраться до знаменитой локации, "Казахстанские железные дороги" к лету нарастят объем перевозок и запустят 13 железнодорожных маршрутов на курортное озеро из Астаны, Алматы, Павлодара, Кызылорды, Семея, Оскемена и Актогая, 4 из них будут круглогодичными, отметили в Минтрансе страны.

Напомним, в минувшем году поезда доставили к Алаколю 254 тыс пассажиров, а всего летом отдохнуть на озеро приезжают больше 2 млн только внутренних туристов, значительный поток отдыхающих прибывает и из-за рубежа – живописное озеро на протяжении многих лет остается излюбленным местом отдыха советских и российских космонавтов.