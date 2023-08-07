Вестник Кавказа

Поезда на Алаколь: железнодорожники готовятся к лету в Казахстане

Поезда на Алаколь: железнодорожники готовятся к лету в Казахстане
© Фото: КтЖ
Отдых на озере Алаколь в Казахстане становится более популярным. Чтобы все желающие смогли добраться до знаменитой локации, "Казахстанские железные дороги" к лету нарастят объем перевозок.

Количество мест в поездах до Алаколя увеличат летом, подробные планы озвучили в "Казахстан темир жолы"

"Казахстанские железные дороги" сообщили о росте популярности перевозок к знаменитому озеру. За прошлый год поезда доставили к Алаколю 254 тыс пассажиров, что вдвое больше, чем в 2020 году. В 2024 планируется нарастить количество мест на 16 тыс, так что оно превысит 270 тыс.

В общей сложности до Алаколя будут курсировать поезда по 11 маршрутам из Астаны и Алматы, а также Восточно-Казахстанской и Абайской областей. По возможности к озеру будут отправлять составы с кондиционерами.

При желании туристы смогут остановиться в популярных локациях – станциях:

  • Жаланашколь,
  • Акши,
  • Бесколь.

Все эти станции сейчас проходят процесс реконструкции и благоустройство.

При необходимости КТЖ готовы запускать и разовые поезда – по запросу туроператоров и авиаперевозчиков.

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