Поезда на Алаколь: железнодорожники готовятся к лету в Казахстане

Отдых на озере Алаколь в Казахстане становится более популярным. Чтобы все желающие смогли добраться до знаменитой локации, "Казахстанские железные дороги" к лету нарастят объем перевозок.

Количество мест в поездах до Алаколя увеличат летом, подробные планы озвучили в "Казахстан темир жолы"

"Казахстанские железные дороги" сообщили о росте популярности перевозок к знаменитому озеру. За прошлый год поезда доставили к Алаколю 254 тыс пассажиров, что вдвое больше, чем в 2020 году. В 2024 планируется нарастить количество мест на 16 тыс, так что оно превысит 270 тыс.

В общей сложности до Алаколя будут курсировать поезда по 11 маршрутам из Астаны и Алматы, а также Восточно-Казахстанской и Абайской областей. По возможности к озеру будут отправлять составы с кондиционерами.

При желании туристы смогут остановиться в популярных локациях – станциях:

Жаланашколь,

Акши,

Бесколь.

Все эти станции сейчас проходят процесс реконструкции и благоустройство.

При необходимости КТЖ готовы запускать и разовые поезда – по запросу туроператоров и авиаперевозчиков.