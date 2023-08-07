Поезда на Алаколь: железнодорожники готовятся к лету в Казахстане

Количество мест в поездах до Алаколя увеличат летом, подробные планы озвучили в "Казахстан темир жолы"
"Казахстанские железные дороги" сообщили о росте популярности перевозок к знаменитому озеру. За прошлый год поезда доставили к Алаколю 254 тыс пассажиров, что вдвое больше, чем в 2020 году. В 2024 планируется нарастить количество мест на 16 тыс, так что оно превысит 270 тыс.
В общей сложности до Алаколя будут курсировать поезда по 11 маршрутам из Астаны и Алматы, а также Восточно-Казахстанской и Абайской областей. По возможности к озеру будут отправлять составы с кондиционерами.
При желании туристы смогут остановиться в популярных локациях – станциях:
- Жаланашколь,
- Акши,
- Бесколь.
Все эти станции сейчас проходят процесс реконструкции и благоустройство.
При необходимости КТЖ готовы запускать и разовые поезда – по запросу туроператоров и авиаперевозчиков.