Авария произошла по дороге на озеро Рица

ДТП случилась сегодня в Абхазии по пути на знаменитый туристический объект – озеро Рица. В результате пострадали несколько человек, они госпитализированы.

Автоавария произошла сегодня в Абхазии на трассе, которая ведет на озеро Рица, о ней рассказали в милиции республики.

Предварительно установлено, что гражданин России ехал на мотоцикле, но не один, а с пассажиром, сообщил глава ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба. В какой-то момент мотоциклист совершил нарушение правил дорожного движения. В результате он врезался в микроавтобус для экскурсий.

В результате получили травмы два человека. Они были доставлены в больницу в Гагры. Угрозы для их жизни нет.

Идет расследование.