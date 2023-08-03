Вестник Кавказа

Авария произошла по дороге на озеро Рица

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП случилась сегодня в Абхазии по пути на знаменитый туристический объект – озеро Рица. В результате пострадали несколько человек, они госпитализированы.

Автоавария произошла сегодня в Абхазии на трассе, которая ведет на озеро Рица, о ней рассказали в милиции республики.

Предварительно установлено, что гражданин России ехал на мотоцикле, но не один, а с пассажиром, сообщил глава ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба. В какой-то момент мотоциклист совершил нарушение правил дорожного движения. В результате он врезался в микроавтобус для экскурсий.

В результате получили травмы два человека. Они были доставлены в больницу в Гагры. Угрозы для их жизни нет.

Идет расследование.

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