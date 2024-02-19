Вестник Кавказа

АТОР: летний отдых в Турции обойдется в 100 тыс рублей

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сколько сегодня стоят путевки в Турцию на июнь? По данным АТОР, отдых в качественном отеле начинается от 100 тыс рублей с человека.

Тур в Турцию на начало летнего сезона в отель уровня четыре звезды можно приобрести за 100 тыс рублей на человека, или около 200 тыс рублей на двоих, поделились в АТОР.

"Сейчас туры в качественные четырехзвездочные отели Турции на июнь примерно так и стоят - около 190-220 тыс. рублей на двоих за 10 ночей с перелетом и питанием "все включено"

– АТОР

Отмечается, что в евро цены для россиян были снижены турецкими отельерами, однако российским путешественникам в этом году придется платить за отдых больше, чем в прошлом, примерно на 8% - сказываются курсы валют.

Туры в отели категории "5 звезд" стоят от 250-300 тыс рублей на двоих.

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