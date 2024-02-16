Российские туристы стали реже отдыхать в Турции

Поток туристов из России в Турцию за первый месяц этого года упал на 17% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Несмотря на этом РФ стала лидером по числу отдыхающих на турецких курортах.

Туристический поток из России в Турцию в январе этого года заметно сократился по сравнению с первым месяцем 2023 года. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Турции.

В первый месяц 2024 года в Турцию приехало 230 тыс российских путешественников, что на 17,6% меньше, чем в прошлом году в этом же месяце.

Тем не менее, в январе Россия заняла лидирующую позицию по турпотоку в Турцию.

На втором месте иранские туристы– 211 тыс. человек. Таким образом, поток туристов из Ирана возрос на 86%.

Топ-3 замыкают путешественники из Болгарии. В январе в Турцию из Болгарии приехало 162 тыс, что почти на 3% меньше аналогичного периода прошлого года.

В пятерку лидеров по туристическому потоку также попали Германия и Грузия.

Отмечается, что туристы из стран СНГ в январе стали приезжать меньше на 7,5%.

В целом, поток зарубежных путешественников в Турцию за первый месяц 2024 года вырос на 2% и составил 2,24 млн человек.