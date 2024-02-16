Вестник Кавказа

Российские туристы стали реже отдыхать в Турции

Российские туристы стали реже отдыхать в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов из России в Турцию за первый месяц этого года упал на 17% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Несмотря на этом РФ стала лидером по числу отдыхающих на турецких курортах.

Туристический поток из России в Турцию в январе этого года заметно сократился по сравнению с первым месяцем 2023 года. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Турции. 

В первый месяц 2024 года в Турцию приехало 230 тыс российских путешественников, что на 17,6% меньше, чем в прошлом году в этом же месяце. 

Тем не менее, в январе Россия заняла лидирующую позицию по турпотоку в Турцию. 

На втором месте иранские туристы– 211 тыс. человек. Таким образом, поток туристов из Ирана возрос на 86%. 

Топ-3 замыкают путешественники из Болгарии. В январе в Турцию из Болгарии приехало 162 тыс, что почти на 3% меньше аналогичного периода прошлого года. 

В пятерку лидеров по туристическому потоку также попали Германия и Грузия. 

Отмечается, что туристы из стран СНГ в январе стали приезжать меньше на 7,5%. 

В целом, поток зарубежных путешественников в Турцию за первый месяц 2024 года вырос на 2% и составил 2,24 млн человек. 

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