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АТОР: автобусные туры на курорты Юга России заработают снова

АТОР: автобусные туры на курорты Юга России заработают снова
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Автобусные туры на курорты Юга России, отмененные в связи с последними событиями и закрытием ряда трасс, в скором времени возобновятся снова, а регулярное сообщение с Анапой и Крымом заработало уже сегодня.

Автобусные туры туроператоров на курорты Юга России возобновляются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператор "Мультитур" возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с четверга, 29 июня. У партнера этой программы, туроператора Fun&Sun заезды автобусами на российский Юг также возобновятся на следующей неделе"

- АТОР

Туроператор "Интурист", чья программа автобусных туров должна стартовать с июля, также не намерен вносить в нее какие-либо изменения.

Ранее стало известно, что регулярное (не туроператорское) автобусное сообщение Москвы с Анапой и Крымом возобновилось уже сегодня, 25 июня, - добавили в АТОР.

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