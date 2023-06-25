АТОР: автобусные туры на курорты Юга России заработают снова

Опубликовано: 17:49, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автобусные туры на курорты Юга России, отмененные в связи с последними событиями и закрытием ряда трасс, в скором времени возобновятся снова, а регулярное сообщение с Анапой и Крымом заработало уже сегодня.

Автобусные туры туроператоров на курорты Юга России возобновляются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператор "Мультитур" возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с четверга, 29 июня. У партнера этой программы, туроператора Fun&Sun заезды автобусами на российский Юг также возобновятся на следующей неделе"

- АТОР

Туроператор "Интурист", чья программа автобусных туров должна стартовать с июля, также не намерен вносить в нее какие-либо изменения.

Ранее стало известно, что регулярное (не туроператорское) автобусное сообщение Москвы с Анапой и Крымом возобновилось уже сегодня, 25 июня, - добавили в АТОР.