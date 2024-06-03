Астраханский ЗАГС закроют на два года

Вскоре ЗАГС Астрахани, раскинувшийся в историческом здании на берегу Волги, закроют минимум на два года – причиной такого решения стало аварийное состояние здания, определили эксперты.

Любимое место астраханских молодоженов – красивейшее здание Астрахани с богатой историей, в котором находится городской ЗАГС - после осмотра экспертами было решено закрыть на капитальный ремонт.

Центральный Дворец Бракосочетания проработает до конца лета, а уже в сентябре здесь развернется капитальный ремонт: ремонтировать нужно все – от фундамента и фасада до внутреннего интерьера здания на берегу Волги, ремонт будет небыстрым – как полагают специалисты, займет он минимум два года, передает "АиФ Астрахань".

Впрочем, жизнь на это время в городе не остановится – к услугам молодоженов остаются районные отделы службы ЗАГС, которые с удовольствием зарегистрируют их брак в этот период, сообщили в городской мэрии.