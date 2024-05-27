Астраханские коммунальщики возмутились книгами в помойке

Работники коммунальных служб Астраханской области шокированы массой книг, которые ежедневно выбрасываются в помойку жителями – в их числе фигурируют не только "карманные" издания, но и целые собрания сочинений классиков.

Специалисты регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) ежедневно извлекают из мусорных баков в Астрахани сотни и тысячи книг, в числе которых попадаются как бульварные "карманные" издания, так и учебники, а иногда даже целые собрания сочинений классиков русской литературы, сообщили в пресс-службе регионального оператора "ЭкоЦентр".

Чтобы показать масштаб проблемы, в течение двух недель ими отдельно собирались книги, в результате было собрано около 2 тыс изданий, передает "АиФ-Астрахань".

В мусорных отвалах сортировщики нашли произведения русских классиков, учебники, техническую и научную литературу, словари, кулинарные книги, книги о рыбалке, красоте и здоровье, а также пособия по фотографии, живописи, психологии отношений и детские сказки с яркими иллюстрациями.

"К сожалению, из-за соприкосновения с другими отходами такие издания не пригодны для дальнейшего использования, даже при визуально хорошо сохранившемся внешним виде. Мы просим жителей не выбрасывать книги в мусорные контейнеры, а ставить рядом с ними в герметичных пакетах, чтобы сотрудники регионального оператора могли передать их в городские библиотеки и книгообмены"

–начальник производства Денис Давыдов

В скором времени региональный оператор по обращению с ТКО планирует открыть на своей территории пункт обмена книгами.