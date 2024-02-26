Вестник Кавказа

Астраханские здравницы вошли в пятерку лучших в ЮФО

Бассейн в санатории
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
По итогам рейтинга, составленного порталом бронирования Санатории-России.РФ, помогающим найти здравницу по профилю, лечению и услугам, пятое место по популярности в ЮФО заняли санатории Астраханской области.

Для того, чтобы поправить здоровье, совсем не обязательно ехать за тридевять земель – прекрасные условия для этого есть и в Астраханской области, показало исследование портала бронирования Санатории-России.РФ.

В рейтинге портала область заняла пятое место в Южном Федеральном Округе (ЮФО) по популярности санаторного отдыха – в астраханских здравницах за 2023 год отдыхающие провели 102 тыс суток и подавляющее большинство остались довольны процедурами и сервисом, передает "АиФ-Астрахань". 

Лидируют по направлениям местные здравницы для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии. По понятным причинам, наиболее популярны они у россиян старше 55 лет, хотя достаточно и более молодых, кому от 35 до 44 лет, готовых совместить отдых и оздоровление.

Что касается отдыха, то здесь тоже есть что посмотреть: многочисленные реки, озера, множество островов, извилистые каналы и прибрежные бухты, песчаные дюны, ну и, конечно, исключительное соленое озеро Баскунчак. Все это - богатейшее разнообразие природных ландшафтов, делающее эти места одними из самых красивых в России.

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