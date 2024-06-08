Асфальт появится на дороге Ткуарчалского района Абхазии

На дороге, ведущей к городу Ткуарчал и населенному пункту Акармара, появится асфальтированное покрытие при спонсировании России. Его появление увеличит транспортную доступность и комфорт передвижения к водопадам, местным достопримечательностям.

На одном из популярных направлений в Ткуарчалском районе Абхазии отстроится асфальтированная дорога. Она будет идти к городу Ткуарчал и поселку Акармара, где находятся популярные водопады. Финансовую поддержку работам будет оказывать Россия.

"В Абхазии завершается масштабный проект по реконструкции дороги, соединяющей город Ткуарчал и поселок Акармара, где находятся живописные водопады, в том числе и самый большой в Абхазии, которые активно посещаются туристами из России. Общая протяженность ремонтируемой дороги составляет более 15 км при ширине 6 м. Стоимость проекта - 219 млн рублей, финансирование осуществляется за счет инвестиционной программы РФ"

- инженер технадзора управления капстроительства Темур Цвижба

Территория около города Ткуарчал имеет большой туристический потенциал, поэтому реконструкция дорожных путей повысит ее привлекательность среди гостей региона.

Ранее туда можно было добраться только на внедорожнике за полтора часа, теперь же жители региона и туристы смогут всего за 30 минут доехать на легковом автомобиле или пассажирском автобусе до живописных уголков Ткуарчалского района.

Конец этого года – ожидаемый срок окончания строительных работ.