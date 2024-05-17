Абхазия готовится стать лидером у российских туристов в этом году

Глава Абхазии заявил, что республика в этом году может стать самым популярным туристическим направлением у российских туристов.

Россияне все чаще выбирают Абхазию для путешествий.

В нынешнем году республика планирует стать лидером по посещению у туристов из России. Такое заявление сделал лидер Абхазии Аслан Бжания в интервью РИА Новости в рамках экономического форума, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.

Как сообщил президент республики, в прошлом году страна заняла второе место у россиян.

Кроме этого, он рассказал, что республика развивает туристическое направление. В частности, был запущен круизный поезд и в прошлом году введены в эксплуатацию 183 объекта турсферы.

Как сообщают представители туризма, в нынешнем году республику могут посетить до 1,15 млн россиян. При этом 40% из них – это путешественники, которые приезжают на один день из Сочи.