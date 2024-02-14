Вестник Кавказа

Ас-Сиси позвонил Владимиру Путину

Ас-Сиси позвонил Владимиру Путину
© Фото: официальный сайт президента России
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси сегодня позвонил российскому президенту Владимиру Путину и поздравил егос переизбранием на пост президента РФ. Также стороны обсудили ситуацию в мире и происходящее в секторе Газа.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным: в первую очередь он поздравил российского лидера с переизбранием на посту президента РФ, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси провел сегодня телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого выразил ему искренние поздравления в связи с переизбранием на новый срок на посту президента"

- пресс-служба президента Египта

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в мире, особо остановившись на боевых действиях в секторе Газа.

"Президент представил египетские усилия по достижению прекращения огня, высоко оценив российскую позицию в поддержке палестинской проблемы"

- пресс-служба президента Египта

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