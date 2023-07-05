Армения завидует успехам Азербайджана - предположили в Баку

Опубликовано: 23:18, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана уличил армянскую сторону в зависти. Именно о таком чувстве, по словам Айхана Гаджизаде, говорит заявление его армянской коллеги относительно Движения неприсоединения.

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление, сделанное пресс-секретарем армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Начальник управления пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде предположил, что Ереван, по всей видимости, испытывает зависть в связи с успехами, которых достиг Азербайджан в качестве председателя в Движении неприсоединения.

"В отличие от Армении Азербайджан никогда не злоупотреблял международными площадками и всегда был сторонником соблюдения норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права"

– дипломат