Армения завидует успехам Азербайджана - предположили в Баку

МИД Азербайджана уличил армянскую сторону в зависти. Именно о таком чувстве, по словам Айхана Гаджизаде, говорит заявление его армянской коллеги относительно Движения неприсоединения.
Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление, сделанное пресс-секретарем армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
Начальник управления пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде предположил, что Ереван, по всей видимости, испытывает зависть в связи с успехами, которых достиг Азербайджан в качестве председателя в Движении неприсоединения.
"В отличие от Армении Азербайджан никогда не злоупотреблял международными площадками и всегда был сторонником соблюдения норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права"
– дипломат