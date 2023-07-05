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Армения завидует успехам Азербайджана - предположили в Баку

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД Азербайджана уличил армянскую сторону в зависти. Именно о таком чувстве, по словам Айхана Гаджизаде, говорит заявление его армянской коллеги относительно Движения неприсоединения.

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление, сделанное пресс-секретарем армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Начальник управления пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде предположил, что Ереван, по всей видимости, испытывает зависть в связи с успехами, которых достиг Азербайджан в качестве председателя в Движении неприсоединения.

"В отличие от Армении Азербайджан никогда не злоупотреблял международными площадками и всегда был сторонником соблюдения норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права"

– дипломат

Главы МИД Движения неприсоединения собрались в Баку

Главы МИД Движения неприсоединения собрались в Баку

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