Армения закупает системы ПВО у Франции

Опубликовано: 23:18, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители Франции и Армении завтра подпишут документы о приобретении Ереваном французских систем ПВО. Мероприятие анонсировал Париж.

Французская и армянская сторона завтра документально оформят уже достигнутые договоренности, согласно которым Армения приобретет французские системы ПВО.

Об этом сообщил глава Минобороны Франции, передает РИА Новости.

"Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба"

– Себастьян Лекорню

Отметим, что тема такого сотрудничества уже озвучивалась армянской стороной. Армянский президент Ваагн Хачатурян, в частности, заявлял, что республике нужен новый партнер в военной сфере, и им может стать именно Франция.