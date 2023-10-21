РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армения закупает системы ПВО у Франции

Армения закупает системы ПВО у Франции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представители Франции и Армении завтра подпишут документы о приобретении Ереваном французских систем ПВО. Мероприятие анонсировал Париж.

Французская и армянская сторона завтра документально оформят уже достигнутые договоренности, согласно которым Армения приобретет французские системы ПВО.

Об этом сообщил глава Минобороны Франции, передает РИА Новости.

"Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба"

– Себастьян Лекорню

Отметим, что тема такого сотрудничества уже озвучивалась армянской стороной. Армянский президент Ваагн Хачатурян, в частности, заявлял, что республике нужен новый партнер в военной сфере, и им может стать именно Франция.

Макрон надеется подобрать &quot;обиженную&quot; Армению

Макрон надеется подобрать "обиженную" Армению

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
970 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version