Макрон надеется подобрать "обиженную" Армению

МИД РФ высказал критику в адрес Пашиняна, в то время как Макрон стремится укрепить союз с Арменией на Южном Кавказе на фоне выдуманных обид Еревана в адрес России.

В последнее время ситуация на Южном Кавказе послужила поводом для обострения отношений Армении с Россией. Начавшийся еще с прихода премьер-министра Никола Пашиняна к власти в 2018 году тренд, углубленный после поражения Еревана в Карабахской войне, в сентябре этого года вылился в открытую конфронтацию.

Еще до начала антитеррористической операции Азербайджана в Карабахском экономическом районе российский МИД вручил армянскому послу ноту протеста. В ней содержалось недовольство заявлениями Пашиняна (он винит Россию в "отдалении от Южного Кавказа"), визитом его супруги в Киев и предоставлением гуманитарной помощи Украине, желанием Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС (выдавшему ордер на арест президента России) и армяно-американскими военными учениями.

После антитеррористической операции Азербайджана, завершившейся полным установлением суверенитета Баку над Карабахом, конфронтация Москвы и Еревана не ослабла, а набирает обороты. Накануне МИД России сделал еще одно жесткое заявление. На Смоленской площади назвали неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес Москвы.

"Послание Н. В. Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", – говорится в заявлении МИД России.

Слова премьер-министра Пашиняна подтверждают его более ранние обвинения России. В Москве уверены, что нападки премьера и деструктивные процессы, инспирированные Западом и подстегиваемые Ереваном, "носят не эпизодический, а системный характер". "Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России", – добавили в МИД.

Напомним, ранее Пашинян обвинил Россию в неспособности обеспечить безопасность в регионе. "Ситуация с безопасностью резко изменилась. Все это... должно было находиться в сфере ответственности российских миротворцев, и поскольку эти вопросы существуют, российские миротворцы провалили свою миссию", - заявил он.

На фоне охлаждения отношений двух стран ОДКБ Франция решила использовать свой шанс для усиления позиций в Армении. Французский лидер Эмманюэль Макрон обещает оказывать Еревану поддержку после событий в Карабахе. "Мы продолжим оказывать Армении политическую и гуманитарную поддержку", - отметил он в эфире телеканала TF-1.

Макрон хочет доказать армянам, что именно он, а не Россия, является подлинным адептом суверенитета Армении: "Сегодня Франция очень внимательно следит за тем, чтобы Армения сохраняла территориальную целостность".

В своем выступлении французский президент обвинил Россию в том, что она - сообщник Азербайджана, а Турция участвует в этом сговоре и угрожает границам Армении: "Россия заодно с Азербайджаном. Франция будет поддерживать народ Армении".

Очевидно, что Макрон занимается казуистикой и стремится понравиться населению Армении. Он пользуется разочарованием определенной части армянского населения и элиты, угождает армянскому лобби во Франции и добивается отрыва закавказской республики от России. Конечная цель ясна - выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ.

После грузинского и украинского сценария ЕС и США, возможно, поняли, что втаскивание постсоветских государств в НАТО и Евросоюз чревато военными конфликтами. Но в случае Армении их, видимо, этот вопрос не сильно волнует, ведь у Армении с Россией нет общих границ. Но даже если речь не идет о новых территориальных конфликтах, в любом случае заигрывание с евроатлантическими структурами страны-участницы ОДКБ может нанести удар по российским интересам в регионе и мире. Это удар по евразийскому проекту. И именно поэтому Франция занимается этим.

С другой стороны, Франция пытается за счет ослабления России компенсировать свою неполноценность, которая все отчетливее проявляется в Нигере и других африканских странах. Макрон уже готовится вывести дипмиссию из Ниамея и военные базы с нигерской земли.