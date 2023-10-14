Вестник Кавказа

Армения вступит в МУС в феврале

Армения вступит в МУС в феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Начало членства Армении в Международном уголовном суде начнется 1 февраля следующего года. Ереван передал все необходимые для ратификации Римского статута документы.

Международный уголовный суд официально примет Армению 1 февраля 2024 года, Ереван станет 124-м членом МУС, сообщает пресс-служба инстанции.

Отмечается, что Армения передала все необходимые для ратификации Римского статута МУС документы.

"Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года. Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы"

- МУС

Ранее армянский президент Ваагн Хачатурян ратифицировал Римский статут МУС.

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