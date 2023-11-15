Армения созывает экстренное совещание ЕАЭС

Страны ЕАЭС соберутся на срочное совещание, инициированное Арменией после того, как РФ не приняла ряд ее грузов. Оно пройдет в ближайшие несколько дней.

Армения после отказа России принимать некоторые ее грузы инициировала проведение в рамках ЕАЭС экстренного совещания. Такое заявление сделал глава Минэкономики республики.

"Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ"

– Ваан Керобян

Он выразил удивление в связи с тем, что за весь нынешний год были возвращены 35 автомобилей, а спустя два дня – еще 35.

"При этом качество товара не меняется. Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней"

– глава ведомства

Министр также обратился к армянским бизнесменам с предложением попробовать диверсифицировать поставки, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами в дальнейшем.