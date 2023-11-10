Армения достигла беспрецедентных показателей в торговле в ЕАЭС

Товарооборот Армении как с ЕАЭС в целом, так и с отдельными странами объединения в 2023 году достиг исторического рекорда. Впервые торговый баланс Армении положителен со всеми странами союза.

Рекордно высокого товарооборота удалось достичь Армении с ЕАЭС в 2023 году.

Ранее вице-премьер Мгер Григорян сообщил, что торговля республики со странами ЕАЭС с января по сентябрь подскочила в этом году на 47,5%. В целом показатель составил $5 млрд.

Как передает Sputnik Армения, за аналогичный период прошлого года объем товарооборота равнялся $3,4 млрд. Таким образом, уже за первые 9 месяцев текущего года объем торговли оказался выше, чем за весь 2022 год

Такие же позитивные тенденции наблюдаются и в торговле с отдельными странами ЕАЭС. Увеличился объем экспорта в каждую из стран союза:

в Казахстан – в 1,5 раза,

в Кыргызстан – в 2,5 раза,

в Беларусь – на 5%,

в Россию – на 7%.

До 2023 года такие высокие показатели фиксировались только в торговле с Казахстаном и Кыргызстаном.

Кроме того, на сегодняшний день Армении впервые удалось выйти на положительный торговый баланс, когда экспорт больше импорта, со всеми странами ЕАЭС, ранее же с Россией и Беларусью он был отрицательным.