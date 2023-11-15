Россия отметила рост поставок зараженных фруктов и овощей из Армении

Россельхознадзор заявил об увеличение объема зараженных поставок из Армении. Среди цветов, фруктов и овощей были найдены карантинные насекомые, вирусы и пестициды.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ отметила резкое увеличение зараженных поставок из Республики Армения. Пресс-служба ведомства заявляет о 72 случаях обнаружения вредоносных организмов в армянских фруктах, овощах и цветах, которые были установлены в течение года. Половина из нарушений была зафиксирована накануне в новых поставках из республики.

"При этом в ноябре зафиксировано резкое увеличение нарушений - только с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении"

– Россельхознадзор

Отмечается, что в поставках были найдены карантинные насекомые, которые запрещены в странах ЕАЭС. В частности, во фруктах и овощах обнаружена восточная плодожорка. Кроме этого, установлено наличие вируса мозаики пепино, вируса коричневой морщинистости плодов томата и западного цветочного трипса.

Также были установлены случаи повышенного уровня пестицидов в клубнике, яблоках, томатах и винограде.

"Указанное свидетельствует о снижении контроля со стороны инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении и создает угрозу фитосанитарному благополучию России. Россельхознадзор уведомлял обо всех нарушениях компетентное ведомство Армении, однако информация о проведенных расследованиях в адрес службы до сих пор не поступила"

– Россельхознадзор

Российское ведомство направило в республику официальное заявление с требованием провести проверку по данным фактам нарушений фитосанитарного контроля.

Несмотря на это Россельхознадзор отметил, что досмотр на границе осуществляется в обычном режиме. Также правила оформления и досмотра грузов остались неизменными.