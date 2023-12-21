Армения рискует остаться тупиком Южного Кавказа

Если Ереван не выполнит пункт Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года о Зангезурском коридоре, то Армения может навсегда остаться тупиком Южного Кавказа. Об этом предупредил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Армянской стороне стоит прекратить манипуляции и выполнить положение Трехстороннего заявления 2020 года об открытии транспортного сообщения в Нахчыван – пока этим обязательством Ереван пренебрегает, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В интервью азербайджанским телеканалам глава государства подчеркнул, что Армения обязана предоставить Азербайджану беспрепятственный проезд на участке между Зангиланом и Ордубадом.

"Я уже говорил и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан, должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и не привлекаясь к таможенному администрированию"

– Ильхам Алиев

В то же время, обратил внимание президент, справедливо, чтобы таможенные пошлины оплачивались при провозе через Армению грузов из других стран, например, из Средней Азии или Азербайджана в Турцию.

Глава государства коснулся и такого важного вопроса, как безопасность Зангезурского коридора. Он уточнил, что неоднократно ставил в известность Ереван о том, что Баку недостаточно гарантий Армении.

"В заявлении от 10 ноября указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке в 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения. Но это тоже нелогично. Потому что российские пограничники находятся в аэропорту Еревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь – нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой"

– Ильхам Алиев

Президент напомнил, что Азербайджан три года ожидал открытия Зангезурского коридора. В это же время распространялись, в том числе Францией, ложные обвинения о том, что Баку будет использовать силу, чтобы открыть его, то есть нападет на Армению. Но, указал глава государства, эти слухи абсурдны и безосновательны, в любом случае Азербайджан не смог бы скрыть такую подготовку.

"Мы просто ждали три года, а когда видим, что это безрезультатно, у нас не остается иного выбора. Нам нужен короткий путь, чтобы соединить основную часть Азербайджана с Нахчываном. И, как вы знаете, с Ираном уже достигнуто соглашение и проведена церемония закладки фундамента. Уже началось строительство первого моста в направлении Агбенда, а второй мост планируется построить в направлении Ордубада. Наверное, мы и к этому приступим в этом году"

– Ильхам Алиев

И теперь, констатировал президент, Армения опять остается тупиком. Он обратил внимание на безосновательность обвинений Азербайджана в том, что он договорился о прокладке Зангезурского коридора с Ираном. Ильхам Алиев пояснил, что если Ереван прекратит манипуляции и обеспечит необходимые условия, чтобы маршрут проходил через Армению, а точнее через Мегри, на условиях Баку, тогда необходимость в альтернативном варианте отпадет.

Президент добавил, что предложенный армянской стороной маршрут полностью непригоден из-за сурового климата и сложного рельефа, им нельзя будет пользоваться весь год. А лучшее решение – проезд через Мегри, где во времена СССР шла железная дорога, прокладывалось автомобильное шоссе.

"Железная и автомобильная дороги также должны проходить по этому маршруту. Как я сказал, люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки. В противном случае Армения навсегда останется тупиком. Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. То есть, таким образом, они получат от этого больше вреда, чем пользы"

– Ильхам Алиев