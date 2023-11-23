Армения проигнорировала саммит ОДКБ в Москве

Ереван отказался от участия в еще одном мероприятии ОДКБ. Заседание Парламентской ассамблеи организации пройдет сегодня в российской столице без представителей Армении.
Республика Армения не стала участвовать в очередном мероприятии на постсоветском пространстве. На сей раз Ереван оставил без внимания заседание Совета, а также пленарное заседание ПА ОДКБ в Москве.
В российскую столицу прибыли главы парламентов стран Организации. В понедельник они встретились с председателем Ассамблеи, спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян в Москву не приехал.
Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян проигнорировал саммит ОДКБ в Минске.
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