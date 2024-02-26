Вестник Кавказа

Армения поставляла в Россию икру с бактериями

Армения поставляла в Россию икру с бактериями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россельхознадзор обнаружил нарушения при поставках красной икры из Армении. В ней обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Введены ограничения на поставки.

В ходе лабораторного мониторинга были обнаружены серьезные нарушения при поставках красной икры из Армении и мясных товаров из Беларуси, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В икре армянской компании "Макс Фиш" найдены бактерии группы кишечной палочки. Служба приняла решение ограничить поставки икры этой компании.

Помимо этого, антибактериальные лекарства исследователи нашли в мясных консервах от белорусской организации "Белфуд Продакшн". Ведомство ввело усиленный лабораторный контроль продукции предприятия.

Такие же меры введены против компании "Могилевское райпо". В продукции нашли бактерии.

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