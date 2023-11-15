Вестник Кавказа

Армения обсудила с НАТО вопросы взаимодействия

Встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и спецпредставителя генсека НАТО Хавьера Коломина
© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Армении
Глава армянского МИД пообщался сегодня со спецпредставителем генсека НАТО, курирующим вопросы Южного Кавказа и Центральной Азии. Встреча состоялась в Македонии.

В четверг, 30 ноября, в Скопье прошла встреча главы МИД Армении и спецпредставителя генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии. Об этом написал на своих страницах в соцсетях сам глава армянского ведомства.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что их разговор с Хавьером Коломина, состоявшийся на полях 30-й сессии Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, получился продуктивным.

Центральной темой беседы стали шаги, которые предпринимаются для укрепления партнерства республики и Североатлантического альянса.

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