Армения обсудила с НАТО вопросы взаимодействия

Глава армянского МИД пообщался сегодня со спецпредставителем генсека НАТО, курирующим вопросы Южного Кавказа и Центральной Азии. Встреча состоялась в Македонии.

В четверг, 30 ноября, в Скопье прошла встреча главы МИД Армении и спецпредставителя генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии. Об этом написал на своих страницах в соцсетях сам глава армянского ведомства.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что их разговор с Хавьером Коломина, состоявшийся на полях 30-й сессии Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, получился продуктивным.

Центральной темой беседы стали шаги, которые предпринимаются для укрепления партнерства республики и Североатлантического альянса.