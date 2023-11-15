Армения обсудила с ЕС вопросы безопасности в регионе

Глава армянского оборонного ведомства встретился сегодня с руководителем делегации ЕС в стране. В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

В пятницу, 1 декабря, состоялась встреча главы Минобороны Армении с руководителем делегации Евросоюза в республике. Об этом рассказали в оборонном ведомстве страны.

В пресс-службе отметили, что центральной темой встречи Сурена Папикяна и Василиса Марагоса стали вопросы взаимодействия между Ереваном и Брюсселем.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности на Южном Кавказе.

Напомним, на прошлой неделе Армения и ЕС оформили соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации на границе республики с Азербайджаном.