Армения и ЕС обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе

В пятницу, 24 ноября, состоялась встреча главы МИД Армении и главы делегации Евросоюза в республике. Об этом сообщают местные СМИ.
Центральной темой переговоров Арарата Мирзояна и Василиса Марагоса стали вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС.
Было подчеркнуто, что стороны готовы активно работать над углублением взаимодействия в различных сферах.
Глава МИД и руководитель делегации положительно оценили шаги, направленные на реализацию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Ереваном и Брюсселем.
Арарат Мирзоян отметил, что их партнерство базируется на общих ценностях и нацелено на то, чтобы достичь ощутимых результатов для армянских граждан.
Помимо этого, на встрече затрагивались вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны поговорили о том, как добиться долгосрочной стабильности на Южном Кавказе, в том числе при участии и поддержке со стороны ЕС.