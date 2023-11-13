Армения и ЕС обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе

Глава армянского МИД принял сегодня руководителя делегации ЕС в Армении. В рамках встречи обсуждалось сотрудничество сторон, а также ситуация на Южном Кавказе, включая вопросы нормализации между Ереваном и Баку.

В пятницу, 24 ноября, состоялась встреча главы МИД Армении и главы делегации Евросоюза в республике. Об этом сообщают местные СМИ.

Центральной темой переговоров Арарата Мирзояна и Василиса Марагоса стали вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС.

Было подчеркнуто, что стороны готовы активно работать над углублением взаимодействия в различных сферах.

Глава МИД и руководитель делегации положительно оценили шаги, направленные на реализацию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Ереваном и Брюсселем.

Арарат Мирзоян отметил, что их партнерство базируется на общих ценностях и нацелено на то, чтобы достичь ощутимых результатов для армянских граждан.

Помимо этого, на встрече затрагивались вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны поговорили о том, как добиться долгосрочной стабильности на Южном Кавказе, в том числе при участии и поддержке со стороны ЕС.