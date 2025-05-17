Армения не ведет переговоров с ЕС о вступлении – Мирзоян

Глава МИД Армении Мирзоян заявил, что власти страны не ведут переговоров с Евросоюзом об интеграции. Он уточнил, что Ереван не подавал заявку на вступление в ЕС.

Ереван не ведет переговоров с Брюсселем о вступлении Армении в Европейский Союз, заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален"

- Арарат Мирзоян

Напомним, что в марте 2025 года парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян тогда пояснил, что эта инициатива не говорит о немедленной интеграции Еревана в Евросоюз, а лишь обозначает сторону, в которую он хочет развиваться.

Россия, в свою очередь, рассматривает законопроект о вступлении Армении в ЕС как начало выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что одновременное членство Еревана в обеих организациях невозможно. В ответ на это, власти Армении заявили, что не имеют намерений покидать ЕАЭС.