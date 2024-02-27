Армения не портит отношения с Россией, Запад ни при чем – Ереван

Отношения России и Армении на сегодня прокомментировал секретарь Совбеза РА. Он заявил, что Ереван всего лишь диверсифицирует свою внешнюю политику и занимается регионализацией.

Армения сократила закупки военной техники у России: их объем упал с 96% до менее чем 10%. Такие данные озвучил секретарь Совбеза РА.

"Это означает, что Армения проводит политику диверсификации и приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии и других местах"

– Армен Григорян

Он уточнил, что диверсификация ведется не только в сфере политики, но и в экономике.

Комментируя заморозку участия Армении в ОДКБ, о которой ранее сообщил Никол Пашинян, секретарь СБ Армении призвал Россию уточнить позицию как члена организации. Григорян также в очередной раз озвучил упрек в том, что ОДКБ не признает границу Армении.

В то же время армянский политик подчеркнул, что Армения никуда не уходит. На самом деле, по его словам, Армения таким образом занимается регионализацией: Ереван активно пытается наладить отношения с Анкарой и Баку.

Говоря о повороте Армении на Запад, секретарь Совбеза уточнил, что западная сторона не принуждает Армению портить отношения с РФ и не оказывает по этому вопросу никакого давления.

В целом Григорян опроверг высказывания о том, что Запад и сам Ереван портят российско-армянские отношения.

"Но давайте поймем, портила ли Россия свои отношения с другими странами? И тогда мы видим, что по примеру Армении есть множество других примеров. Если кто-то в плохих отношениях со многими, то это проблема не многих, а одного"

– Армен Григорян

Кроме того, секретарь армянского Совбеза рассказал об официальном запросе Еревана об отзыве российских пограничников из аэропорта Еревана. Он уточнил, что речи о том, что российские пограничники покинули Сюникскую область, пока не идет.