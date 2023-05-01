Армения на 4 дня осталась без российского газа

Опубликовано: 13:17, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газ из России до 4 мая не будет подаваться в Армению. В Ставропольском крае ремонтируют газопровод. Жителей Армении в эти дни будут снабжать топливом из резервов.

На четыре дня российская сторона приостановила подачу газа в Армению, причиной тому стал ремонт ставропольского газопровода.

"В целях проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального газопровода "Северный Кавказ-Закавказье" в Ставропольском крае РФ подача природного газа в Армению по указанному газопроводу приостановлена с 8.00 (07.00 мск) 1 мая по 20.00 (19.00 мск) 4 мая" ,

– информирует сегодня "Газпром Армения".

Армянские потребители не останутся без газа, заверили в компании. Газоснабжение будет продолжаться до окончания ремонта за счет резервов голубого топлива в республике.

Отметим, что владельцем "Газпром Армения" на 100% является российский "Газпром".