Армения и Европол расширят сотрудничество

МВД Армении и агентство Евросоюза по сотрудничеству в правоохранительной сфере оформили соглашение о сотрудничестве.
О деталях подписанного соглашения рассказала замглавы ведомства Арпине Саркисян, выступая 8 апреля на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.
Она подчеркнула, что данное соглашение предусматривает расширение взаимодействия по вопросам борьбы с транснациональной преступностью, включая отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и присвоение активов, киберпреступность и многое другое.
В рамках соглашения у Армении появится офицер связи в Европоле. Ему предоставят доступ к базе конфиденциальных данных агентства, а его резиденция будет располагаться в Нидерландах.
В задачи офицера будет входить обеспечение постоянного диалога между правоохранительными органами Армении и ЕС.