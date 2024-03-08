Вестник Кавказа

Армения и Европол расширят сотрудничество

здание Европола
© Фото: сайт Европола
Армения и Европол заключили соглашение для успешного противодействия транснациональной преступности. Месяц назад соглашение с Европолом подписала Грузия.

МВД Армении и агентство Евросоюза по сотрудничеству в правоохранительной сфере оформили соглашение о сотрудничестве.

О деталях подписанного соглашения рассказала замглавы ведомства Арпине Саркисян, выступая 8 апреля на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.

Она подчеркнула, что данное соглашение предусматривает расширение взаимодействия по вопросам борьбы с транснациональной преступностью, включая отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и присвоение активов, киберпреступность и многое другое.
 
В рамках соглашения у Армении появится офицер связи в Европоле. Ему предоставят доступ к базе конфиденциальных данных агентства, а его резиденция будет располагаться в Нидерландах.
 
В задачи офицера будет входить обеспечение постоянного диалога между правоохранительными органами Армении и ЕС.

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