Вестник Кавказа

Армения и ЕС сделают обмен данными по преступлениям быстрее

Армения и ЕС сделают обмен данными по преступлениям быстрее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Армении получил проект на ратификацию об ускорении обмена информацией об уголовных преступлениях между республикой и Европейским Союзом. Цель – укрепление партнерства.

Армения и Евросоюз начнут более оперативно обмениваться информацией о тяжких преступлениях. Проект уже поступил в парламент республики.

Еще в апреле глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписал документ о сотрудничестве республики и ЕС в сфере уголовного права.

"Цель соглашения – укрепить сотрудничество между полномочными органами стран ЕС и Армении, создав возможность для оперативного обмена данными, в том числе личными, по тяжким преступлениям. В частности, в рамках уголовного производства по делам об организованной преступности и терроризме"

- замглавы Минюста Армении Карен Карапетян

Благодаря этому документу налаживается прямая связь между правоохранительными органами РА и ЕС. Она заключается во взаимном назначении и командировках контактных лиц.

Есть надежды, что соглашение укрепит сотрудничество между организацией и Арменией.

Неформальное сотрудничество между республикой и ЕС в сфере уголовных правонарушений началось еще в 2021 году на этапе переговоров о соглашении, напоследок отметил Карапетян на выступлении в парламенте.

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