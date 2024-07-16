Армения и ЕС сделают обмен данными по преступлениям быстрее

Парламент Армении получил проект на ратификацию об ускорении обмена информацией об уголовных преступлениях между республикой и Европейским Союзом. Цель – укрепление партнерства.

Армения и Евросоюз начнут более оперативно обмениваться информацией о тяжких преступлениях. Проект уже поступил в парламент республики.

Еще в апреле глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписал документ о сотрудничестве республики и ЕС в сфере уголовного права.

"Цель соглашения – укрепить сотрудничество между полномочными органами стран ЕС и Армении, создав возможность для оперативного обмена данными, в том числе личными, по тяжким преступлениям. В частности, в рамках уголовного производства по делам об организованной преступности и терроризме"

- замглавы Минюста Армении Карен Карапетян

Благодаря этому документу налаживается прямая связь между правоохранительными органами РА и ЕС. Она заключается во взаимном назначении и командировках контактных лиц.

Есть надежды, что соглашение укрепит сотрудничество между организацией и Арменией.

Неформальное сотрудничество между республикой и ЕС в сфере уголовных правонарушений началось еще в 2021 году на этапе переговоров о соглашении, напоследок отметил Карапетян на выступлении в парламенте.