Армения и ЕС готовятся начать переговоры по либерализации визового режима

Глава европейской дипломатии сообщил о готовности ЕС начать переговоры с Арменией по либерализации визового режима. Он уточнил, что Ереван тоже хочет добиться прогресса на этом направлении.

Армения и Евросоюз собираются приступить к диалогу по либерализации визового режима. Такое заявление сделал 13 февраля руководитель европейской дипломатии.

Жозеб Боррель отметил, что поговорил на эту тему с главой МИД Армении.

"Мы обсудили возможности для начала диалога по либерализации визовых отношений. Я принял к сведению позитивный настрой Армении и призываю ее продолжить реформы для достижения прогресса в этой сфере"

– глава евродипломатии

Кроме того, он добавил, что добиться прогресса на этом направлении хочет и сама Армения.

Напомним, во вторник в столице Бельгии проходит пятое заседание Совета партнерства ЕС – Армения.