МИД Армении избавился от раздела "Нагорно-Карабахская проблема" на своем сайте

Армянский МИД удалил содержание раздела "нагорно-карабахская проблема" на своем портале. Политолог Сергей Мелконян заявил, что Ереван солидарен с Баку.
МИД Армении на своем официальном портале убрал содержание раздела "Нагорно-Карабахская проблема", об этом написал армянский политолог Сергей Мелконян в соцсетях.
Несмотря на то, что ссылка на главной странице еще присутствует, ведомство удалило содержание данного раздела на всех четырех языках: армянском, русском, английском и французском.
"Если это не техническая ошибка (в чем сомневаюсь), то Армения уже технически и официально солидарна с Азербайджаном: "Нагорно-Карабахской проблемы" больше нет"
- Сергей Мелконян