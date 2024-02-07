Вестник Кавказа
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МИД Армении избавился от раздела "Нагорно-Карабахская проблема" на своем сайте

МИД Армении избавился от раздела "Нагорно-Карабахская проблема" на своем сайте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский МИД удалил содержание раздела "нагорно-карабахская проблема" на своем портале. Политолог Сергей Мелконян заявил, что Ереван солидарен с Баку.

МИД Армении на своем официальном портале убрал содержание раздела "Нагорно-Карабахская проблема", об этом написал армянский политолог Сергей Мелконян в соцсетях.

Несмотря на то, что ссылка на главной странице еще присутствует, ведомство удалило содержание данного раздела на всех четырех языках: армянском, русском, английском и французском.

"Если это не техническая ошибка (в чем сомневаюсь), то Армения уже технически и официально солидарна с Азербайджаном: "Нагорно-Карабахской проблемы" больше нет"

- Сергей Мелконян

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